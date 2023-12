Under 19 femminile. La Gea dilaga. Bravissime le più giovani

La Gea risale la china della classifica del campionato under 19, superando al Palasport di via Austria, il Pistoia Basket (78-42). Le ragazze di Luca Faragli sono apparse trasformate e la vittoria della scorsa settimana ha dato sicuramente una nuova spinta. La gara si è decisa nel primo quarto, nel quale le biancorosse hanno ottenuto un break importante alle quattro bombe consecutive di Clara Nunziatini (alla fine saranno cinque), che hanno consentito di segnare ben 34 punti nei primi dieci minuti. Le ospiti hanno cercato di rallentare la marcia delle grossetane e prima dell’intervallo hanno recuperato due punti, ma nella ripresa Giulia Faragli e compagne hanno ripreso a correre. Il tecnico sorride per aver avuto risposte positive dalle più giovani, compresa la tredicenne Matilde Pepi, che ha messo a segno anche una tripla, e da Chiara De Michele, miglior realizzatrice con 23 punti.

GEA: Tanganelli 13, Nucci 4, Linda Picchianti 4, Nunziatini 15, De Michele 23, Melissa Picchianti, Lambardi 2, Merlini 4, Faragli 6, Pepi 7.