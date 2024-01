Under 19 femminile, la Gea sconfitta per 68-36 dal Gruppo Scotti Empoli

Il Gruppo Scotti Us Empoli mette fine alla striscia vincente della Gea Basket Grosseto Under 19 femminile vincendo in casa 68-36. Dopo tre vittorie la formazione biancorossa si ferma battuta nettamente nella prima partita del 2024. Privo di Panella, Lambardi e Merlini, il quintetto allenato da Luca Faragli ha ribattuto colpo su colpo nella prima frazione, chiusa in svantaggio di appena quattro lunghezze (16-12). Nel secondo quarto, la corazzata empolese allenata da Scano (terza in graduatoria) ha cambiato marcia, infilando un parziale di 24-8, facendo volare i locali sul 40-20 all’intervallo lungo. La gara si è conclusa praticamente qui: la Gea non è riuscita a stare più al passo a causa dell’organico corto (Clara Nunziatini è tra l’altro uscita anzitempo per falli) e ne è venuta fuori una sconfitta più netta del previsto. Gea Basket Grosseto: Tanganelli (nella foto) 11, Nucci, Pepi 1, Linda Picchianti, Nunziatini 6, De Michele 14, Melissa Picchianti, Faragli 4.