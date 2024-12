Under 19, gli Angels sbancano Livorno. Disco rosso per l’Under 17 nel derby con Forlì

Vittoria dell’Under 19 e sconfitta dell’Under 17 nell’ultimo turno delle formazioni giovanili d’Eccellenza legate a Rinascita Basket Rimini. Gli Angels Santarcangelo Under 19 di coach Serra sbancano il campo del Don Bosco Livorno grazie a una gara convincente, passata sempre al comando e chiusa sul 72-85. I canestri di Macaru e Baschetti lanciano subito avanti i clementini, che al 10’ sono già sul +11 (12-23) e in pieno secondo quarto spiccano il volo sul 22-41. Il vantaggio è consistente, ma il Don Bosco accorcia a metà partita sul 28-43 e rientra sotto la doppia cifra a fine terzo grazie anche alla 1-3-1 (55-64). In dirittura d’arrivo gli Angels sembrano averla chiusa sul 57-73 prima dell’ennesimo ritorno del Don Bosco. I livornesi tornano sul -6 (70-76), ma di lì in avanti sono gli ospiti a dominare fino a conquistare il referto rosa. Il tabellino: Capelli 5, Valmaggi ne, Amaroli ne, Baschetti 13, Macaru 24, Ka 10, Mari 8, Di Giacomo 4, Frisoni 11, Innocenti 10. All.: Serra.

In Under 17, disco rosso per gli Angels di Brugè nel derby con Forlì. Santarcangelo perde 89-96 dopo una gara giocata con grande energia e nella quale gli attacchi hanno decisamente prevalso sulle difese. Dopo un primo periodo eccellente degli Angels, chiuso sul 27-19, Forlì accorcia e sorpassa all’intervallo (45-47). Nella ripresa gli ospiti restano sempre avanti, anche se non con vantaggi consistenti. A chiuderla è un tiro da nove metri di Bonomi, autore dell’85-94 e di 38 punti totali. Il tabellino: Almasi 2, San Martini 6, Bracci, Ciancarelli 12, Tassani 20, Ronci 14, Trevisani ne, Tura, Arcangeli ne, Altini 3, Ruggeri 14, Ricci 18. All.: Brugè.