Under 19 pronta all’attacco: "Vogliamo le Final Eight"

Se la prima squadra ha già il biglietto in tasca per le finali di Coppa Italia a Torino, l’Under 19 di coach Rossetti va a caccia del pass per le Final-Eight della Next Gen Cup che mancano ormai dall’edizione 2019-2020 quando i biancorossi arrivarono secondi dietro la Reyer Venezia guidata da Davide Casarin, ora play titolare dei lagunari in A1, bissando il secondo posto ottenuto l’anno prima quando persero la finalissima contro Trento.

Dopo il concentramento di Varese di fine novembre, ora si gioca a Santarcangelo e Rimini per una tre giorni in apnea dove i boys di Rossetti se la dovranno vedere con Venezia (oggi alle 17.30), Sassari (domani alle 13) e Milano (sabato alle 15.30), candidata per la vittoria della kermesse.

Un calendario non facile, ma la Unahotels parte con un tesoretto non di poco conto, grazie alle tre vittorie su quattro match disputati a novembre nella prima parte del girone; già oggi potrebbe arrivare la qualificazione matematica (passano le prime quattro del girone), con una vittoria su Venezia e altri risultati favorevoli, ma anche a pass ottenuto, i biancorossi dovranno cercare di vincere più partite possibili per avere un percorso migliore nelle finali in programma da venerdì 21 a domenica 23 febbraio a Brescia sul parquet del PalaLeonessa A2A, con la formula della Final Eight con partite ad eliminazione diretta.

"L’obiettivo di questo secondo concentramento - dice coach Marco Rossetti - è provare ad entrare tra le prime quattro. È vero, la prima fase ci ha dato la possibilità di giocarcela ma, almeno per adesso, un passo alla volta con l’unico pensiero di guadagnare un posto tra le prime quattro".

In campionato siete in netta crescita in termini tecnici e di risultati. Avete preparato qualcosa di particolare per queste sfide? "Niente di straordinariamente nuovo. Ovvio che i ragazzi stanno prendendo sempre più confidenza con quello che alleniamo tutti i giorni e questo ci permette di aggiungere dei pezzettini, di seguire il percorso che avevamo pensato a inizio anno. Con un occhio sempre al lavoro e allo sviluppo individuale dei ragazzi".

Non vi siete mai fermati: in campionato avete giocato anche pochi giorni fa: come arrivate fisicamente a questo appuntamento? "Come spesso accade, visti i tanti impegni, abbiamo qualche piccolo infortunio e qualche situazione da tenere sott’occhio. Contiamo di recuperare più ragazzi possibili perché, con tre partite in tre giorni, avremo bisogno di tutti".

La classifica dopo le prime quattro giornate: Milano 8, Brescia, Unahotels 6, Venezia, Trieste 4, Treviso, Sassari 2, Trapani 0.