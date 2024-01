UNIEURO. Abbonamenti allo sprint finale

La campagna abbonamenti dell’Unieuro ‘#Brividi’ è alle battute conclusive. Ancora per pochi giorni, infatti, sarà possibile sottoscrivere la tessera stagionale per gli appuntamenti casalinghi della Pallacanestro 2.015. ‘#Brividi’ resterà aperta sino al termine del girone di ritorno, domenica 4 febbraio, e, ad oggi, garantisce la presenza alle prossime sei gare interne dei biancorossi (Trieste più le cinque della seconda fase) e il diritto di prelazione sul posto in fase di vendita dei biglietti dei playoff. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti solo presso la sede del club in viale Corridoni 10 e ovviamente nell’orario di apertura dell’ufficio.