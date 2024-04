Unieuro, è fatta: ecco Daniele Magro. Chili, centimetri ed esperienza per Martino

Dopo aver festeggiato la Pasqua a casa a Cremona insieme alla moglie, nel pomeriggio di Pasquetta Daniele Magro è salito in auto e ha guidato fino a Forlì. Dopo una cena con alcuni dirigenti e un giretto per avere un primo impatto con la nuova città, il nuovo acquisto dell’Unieuro ha pernottato nella stanza d’albergo dove alloggerà in attesa di entrare nell’appartamento che la società gli sta cercando. Ieri mattina ha svolto il primo allenamento atletico e di pesi con la squadra, mentre nel pomeriggio ha preso parte alla seduta tecnica agli ordini di coach Antimo Martino. Insomma, l’affare è fatto: Magro nella sua nuova avventura forlivese indosserà la maglia numero 15 visto che il 18, che lui avrebbe preferito, era già di Luca Pollone.

Indipendentemente dai problemi fisici di Giacomo Zilli, l’arrivo di un giocatore come Magro, che compirà 37 anni domenica 14 aprile, è stato fortemente voluto dal club perché con il suo arrivo l’Unieuro aumenta il tasso d’esperienza in campo e soprattutto inserisce un giocatore che ha un palmares di tutto rispetto: scudetto e Coppa Italia con l’Armani Milano, la Europe Cup e la Supercoppa italiana vinte con Sassari e ovviamente la promozione in A1 raggiunta un anno fa con Pistoia. Per provare a quantificare l’addizione di esperienza, basti un numero: finora Forlì assommava 72 presenze in Nazionale (32 di Daniele Cinciarini e 40 di Davide Pascolo). Ora il computo sale a 124 perché il nuovo arrivato ne ha totalizzate 52 (40 in Nazionale maggiore, 12 nella Sperimentale), più dei compagni.

Magro aggiunge anche chili (112) e centimetri (208) al gruppo di coach Martino: è diventato immediatamente l’elemento più alto e più prestante fisicamente del gruppo. Magari non come in passato, questa caratteristica rappresenta sempre un punto di forza per lui. Che ha dalla sua pregi innegabili come le mani educate, il senso della posizione in campo e ovviamente l’ingombro volumetrico, che lo rende piuttosto difficile da spostare sotto canestro, e gli regala anche la possibilità di effettuare blocchi granitici a vantaggio dei compagni di squadra.

Per quello che riguarda le sue statistiche, si nota che Magro sono ancora significative, se proporzionate al minutaggio (15’ di media nella prima fase e 14’ nell’orologio): nella prima fase della stagione 6,7 punti e 3,5 rimbalzi di media, tirando con il 69% da due e l’89% dalla lunetta contro i 4,8 punti e 2 rimbalzi a gara con il 55% da due e l’88% dalla lunetta in 17’ del neo compagno di squadra Giacomo Zilli. Nell’orologio, Magro sta viaggiando sui 5,3 punti e 3,7 rimbalzi (54% da due e il 93% ai liberi): Zilli invece era sceso a 3,4 punti e 3,1 rimbalzi in 14’, con solo il 36% da due.

In questa stagione nel girone Verde Magro ha toccato diverse volte la doppia cifra per punti realizzati, contro Treviglio, Chiusi, Latina e Urania Milano. Il suo massimo stagionale è rappresentato dai 13 punti contro Trapani. Il 17 marzo contro Chiusi, 12 punti, 6 rimbalzi e 2 stoppate.

Quello di Magro è – per ora – l’ultimo colpo di mercato per le formazioni di A2 dopo il doppio arrivo in casa Trapani del play-guardia Stefano Gentile e del centro Amar Alibegovic. In casa Fortitudo Bologna è fatta per l’arrivo del play Marco Giuri da Treviglio: viene scambiato con Nicola Giordano. Il termine ultimo per le trattative è fissato per le ore 12 di venerdì 5 aprile.