Unieuro, festa in Comune per la Coppa: "Una gioia che ci dà più consapevolezza"

La medaglia con il sigillo di Caterina Sforza è stata conferita ieri, nella sala del Consiglio comunale di Forlì, alla Pallacanestro 2.015 che ha recentemente conquistato la Coppa Italia di serie A2. "Un riconoscimento – spiega il sindaco Gian Luca Zattini – a una società vincente che porta in giro per l’Italia con orgoglio il nome di Forlì e i valori dello sport, inteso anche come emozione e divertimento. Ringrazio il presidente Giancarlo Nicosanti e i soci della Fondazione Pallacanestro per gli sforzi economici compiuti in questi anni. Noi saremo sempre al fianco del basket, che è nel cuore di tanti cittadini: stiamo proseguendo i lavori di adeguamento del Palafiera per regalare ai forlivesi una struttura sempre più moderna e funzionale".

Oltre al sigillo con l’effige di Caterina, l’amministrazione comunale ha omaggiato i presenti anche con un gagliardetto con la scritta "Campioni", a ricordo dell’impresa sportiva. Daniele Mezzacapo, vicesindaco con delega allo sport, si è congratulato con la società per la prestigiosa vittoria: "Continueremo a lavorare per valorizzare e sostenere le attività sportive, riconoscendo il loro ruolo vitale nel promuovere la salute, l’educazione e l’inclusione sociale".

Il trofeo della Coppa Italia faceva bella mostra in una sala che ha visto la presenza della squadra al completo, dello staff tecnico, del general manager Renato Pasquali e della dirigenza della società di via Corridoni. "È un onore ricevere questo sigillo – afferma il presidente Giancarlo Nicosanti – che sancisce la nostra prima volta nell’albo d’oro della Coppa Italia di A2, dopo aver portato a casa, nel 2016, quella di B. Al PalaTiziano di Roma siamo stati seguiti da tanti forlivesi che ci hanno supportati dalle tribune, in un progetto che è nato nel 2015 e che è cresciuto anche grazie al contributo di tutta la comunità. Ricordo ancora il tragico periodo dell’alluvione e l’incontro con il sindaco Zattini con il quale abbiamo condiviso la decisione di donare l’incasso della partita casalinga contro Udine a favore di chi aveva perso tutto. Ma ringrazio soprattutto i giocatori per l’impegno che ci ha portati alla vittoria del trofeo e tutti i componenti della società, anche quelli che lavorano dietro alle quinte e ci permettono di scendere sul parquet ogni settimana".

Inevitabile uno sguardo al decisivo rush finale della stagione: "Ora guardiamo avanti alle prossime partite e ai playoff, cercando di migliorare il risultato della scorsa stagione e sperando di vedere un palasport pieno di tifosi e di entusiasmo". Da segnalare un siparietto tra presidente e sindaco (omaggiato della maglia blu della Coppa, stile JollyColombani 1990, con il nome Zattini e il numero 1): "Anche il campionato di Gian Luca finisce a giugno, speriamo di divertirci tutti e due", ha sorriso Nicosanti.

Alle parole del presidente hanno fatto eco quelle del coach Antimo Martino, che sottolinea "il valore di un’affermazione importante che ci ha dato consapevolezza. Ma dopo la gioia regalata alla città siamo concentrati per il prosieguo di una stagione ancora lunga e da completare da protagonisti". Il capitano Daniele Cinciarini ha espresso la propria soddisfazione e quella dei compagni e ha sottolineato "la passione dei tifosi. Ma non abbiamo ancora fatto nulla. Siamo un gruppo affiatato dentro e fuori dal campo e siamo uniti per raggiungere un unico obiettivo. Faremo del nostro meglio per raggiungerlo".