Unieuro Forlì batte Valtur Brindisi e si qualifica ai playoff con una vittoria decisiva

Unieuro Forlì 78Valtur Brindisi 70

UNIEURO FORLÌ: Parravicini 8 (2/4 da 3), Cinciarini 5 (1/4, 0/5), Tavernelli 10 (1/1, 2/3), Gaspardo 6 (3/7, 0/2), Perkovic 19 (5/9, 2/4), Pascolo 2 (1/3), Magro (0/1), Del Chiaro 6 (3/4), Pollone 6 (2/3 da 3), Sanviti, Errede, Harper 16 (3/6, 3/5). All.: Martino.

VALTUR BRINDISI: Buttiglione ne, Brown 15 (4/11, 1/4), Laquintana 7 (2/8, 1/1), Arletti 9 (1/1, 2/3), Del Cadia 8 (4/7), Vildera 6 (2/6), Fantoma 4 (2/3), Ogden 9 (2/7, 1/2), Radonjic 5 (1/2, 1/2), Calzavara 7 (1/6, 1/4). All.: Bucchi.

Arbitri: Boscolo, Almerigogna, Coraggio.Parziali: 21-19, 40-36, 63-48.Note – T2: Forlì 17/35 (49%), Brindisi 19/51 (37%); T3: Forlì 11/26 (42%), Brindisi 7/16 (44%); TL: Forlì 11/17 (65%), Brindisi 11/16 (69%). Rimbalzi: Forlì 44 (10 offensivi), Brindisi 34 (10 off.). Spettatori: 3.320.

Forlì chiude la sua regular season casalinga con una preziosa vittoria su Brindisi. I due punti valgono infatti la matematica qualificazione ai playoff con un turno di anticipo. I biancorossi sono autori di una prestazione matura, continua nell’arco dei 40’, girando il match dalla propria parte a cavallo tra secondo e terzo quarto. Quando la Pallacanestro 2.015, con Harper e Tavernelli sugli scudi, piazza un parziale complessivo di 18-2 che le fa prendere il largo e vincere la resistenza di una Valtur nervosa e poco brillante. Dopo la Fortitudo, è la seconda grande caduta al Palafiera in meno di una settimana. Domenica prossima, a Cento, si conoscerà il piazzamento finale dell’Unieuro.

Del Chiaro, ancora in quintetto base, è subito caldo alla palla a due, ma lo è altrettanto anche Brown dall’altra parte: 7 punti in avvio e Brindisi tiene la testa avanti per gran parte del primo quarto. Forlì non si lascia intimorire dal secondo fallo di Harper e, con l’ingresso di Parravicini, prova a scattare mettendo la freccia fino al +4 (21-17).

I biancorossi, poi, segnano poco nella seconda frazione (solo un canestro dal campo in più di 5’30”), ma si fanno valere a rimbalzo (23-14 alla pausa lunga) e tentano di nuovo la fuga. Un break di 7-0, puntellato dalla tripla di Pollone, vale il +6 (32-26) dopo che gli ospiti avevano messo la testa avanti con Calzavara e Fantoma. Qualche persa di troppo rimette però in pista la Valtur, prima che Tavernelli ristabilisca le distanze (40-34).

Gli uomini di Martino mettono poi le ali dopo la pausa lunga. Il ritorno sul parquet è a dir poco brillante: break di 12-0 in appena 2’25” di gioco, con due triple di Harper, e Brindisi è lontanissima (52-36). Arletti e Ogden provano a restare a galla, ma ora è Perkovic che puntella – anche con una serie di belle entrate a canestro – ed è massimo vantaggio sul +18 (59-41) a 26’25”.

I salentini sono spenti. Brown fatica a ritrovare ritmo, Ogden non è mai davvero in partita e l’unica spinta arriva dall’energia dell’ex Radonjic, che prova a dare un senso all’ultima frazione (66-55). Brindisi ‘sfonda’ il pressing avversario sul perimetro e trova fortune nel pitturato, avvicinandosi sul -9 (70-61) a metà tempo. Dalla lunetta, però, non è serata (3/6 nel finale) e le triple di Perkovic e Tavernelli pongono fine alla contesa facendo esultare l’Unieuro Arena. Si avvicinano i playoff e Forlì ci arriva con 5 vittorie nelle ultime 6 partite, 11 nelle ultime 14: proverà a giocarsi le proprie carte, a prescindere dalla posizione finale.