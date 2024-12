Unieuro Forlì sfida Fortitudo Bologna nel derby per la qualificazione alla Coppa Italia

La Pallacanestro 2.015 è chiamata a sfatare il tabù del PalaDozza di Bologna nella 16ª giornata. Per l’Unieuro Forlì infatti il sentito e storico derby contro la Fortitudo (palla a due ore 20.30) costituisce un banco di prova significativo contro una squadra competitiva, che mette in palio anche due punti preziosi in ottica qualificazione alle Final Four di Coppa Italia.

"Arriviamo a questo appuntamento in un buon momento – afferma coach Antimo Martino – alla luce delle tre vittorie consecutive che danno morale e sarebbe bello allungare la striscia vincente, soprattutto considerando le difficoltà dell’incontro. Sarà un match complesso perché conosciamo le qualità della Fortitudo e dobbiamo rimanere in partita sia mentalmente che a livello di impatto fisico".

I felsinei arrivano dalla sconfitta in trasferta contro Piacenza, ma dopo il ritorno di Attilio Caja sulla panchina bolognese hanno collezionato 3 successi su 4 incontri e in casa, ad ogni modo, hanno perso una volta sola, con Torino dopo un tempo supplementare.

Peserà sicuramente l’assenza dei tifosi biancorossi sulle tribune, dopo la decisione del Prefetto di Bologna di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Forlì-Cesena. "Mi dispiace sinceramente che un evento sportivo sia privato di una componente importante – riflette il coach – in un incontro sentito da entrambe le parti. Purtroppo nell’ultimo periodo, non solamente nel basket, questo tipo di provvedimenti vengono presi con più frequenza. Infatti per prevenire e ‘punire’ alcuni comportamenti di poche persone vengono prese decisioni che colpiscono la generalità dei tifosi, che spesso sono sinonimo di passione, aggregazione e anche solidarietà come successo, ad esempio, nei momenti drammatici dell’ultima alluvione".

Le rotazioni della Fortitudo saranno limitate a causa degli infortuni di Gherardo Sabatini, Marco Cusin e Leo Menalo, "ma noi dovremo fare comunque una partita intensa dal punto di vista atletico per compensare la loro energia e sperare che, nel corso della gara, avere più rotazioni ci possa dare dei vantaggi". Martino pensa "all’impatto fisico di Freeman" e "ai loro tiratori". Sottolinea come "in trasferta abbiamo già dimostrato di poter vincere", ma ricorda che "a Brindisi e Udine non ci siamo fatti trovare pronti". E dunque considera la sfida "un test molto importante, anche per valutare la nostra crescita".

Per Martino, allenatore alla Fortitudo per tre anni, il derby "è una partita speciale, in un ambiente in cui ho vissuto due stagioni molto belle e una un po’ meno", sottolinea sorridendo.

Aggiornamenti su Shawn Dawson: ha incominciato a lavorare individualmente con la palla e "dalla prossima settimana, con gradualità, valuteremo se inserirlo negli allenamenti con i compagni, senza contatto".