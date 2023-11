Unieuro Forlì cade nel big match di Verona

Forlì, 4 novembre 2023 – La Pallacanestro 2.015 cade nel big match di Verona. All’inseguimento per tutti i 40’ di gioco, i biancorossi di Antimo Martino sono protagonisti di un’uscita ben poco brillante, ben rappresentata dal 96-82 conclusivo. Si interrompe così a quattro vittorie consecutive la striscia positiva forlivese.

La Scaligera parte col piede sull’acceleratore. Subito 9-0 iniziale, quindi i gialloblù continuano a trovare i giusti pertugi per la doppia cifra di vantaggio, fino al +14 (34-20) di inizio secondo periodo. Dopo un primo quarto da dimenticare, Forlì si desta proprio nel secondo periodo. Allen sale in cattedra, trova una buona spalla in Valentini e la difesa fa il resto. Parziale di 2-14 che vale il -1 (41-40), ‘rovinato’ prima della pausa lunga da un fulmineo 7-0 dei padroni di casa che spinge indietro gli ospiti.

Nel terzo quarto, del resto, sono ancora i padroni di casa a menare le danze, allungando nuovamente dalla lunga distanza (61-45). È già il break decisivo, perché l’Unieuro trova poi buone soluzioni sotto canestro (67-55), ma non riuscirà più ad andare sotto la doppia cifra di svantaggio. L’8-0 Tezenis nelle prime fase dell’ultima frazione vale il +21 (81-60) che fa già calare la saracinesca sul match.