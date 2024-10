Unieuro non solo per la classifica. Con Rimini tradizione da perpetuare

È la vigilia dell’atteso derby di Rimini, in cui Forlì (domani alle 18 al Flaminio) cercherà di strappare una vittoria che significherebbe tanto, dato che la storica avversaria è a tutti gli effetti una contendente per l’alta classifica; un successo che permetterebbe pure di portar avanti una certa tradizione positiva.

Proprio nell’impianto riminese, in particolare, il feeling coi due punti è particolarmente positivo: la Pallacanestro 2.015, in quattro gare disputate in riva all’Adriatico, non ha mai perso. Così come l’ha sempre puntualmente spuntata negli ultimi due anni di A2.

Il primo incrocio risale alla stagione del debutto della nuova società forlivese, nel campionato di serie B 2015/16. Gli avversari, all’epoca, erano ancora i Crabs e nel corso della stagione si proposero ben quattro sfide, tra regular season e playoff, equamente divise tra match in casa e in trasferta. Lontano da via Punta di Ferro, l’Unieuro si impose con carattere sia nella gara d’andata (65-80) sia, soprattutto, in gara2 dei quarti di finale di post-season (58-63); quest’ultima fu la vittoria che sigillò il passaggio del turno in semifinale, antipasto della promozione in A2 al primo colpo.

Per rivivere le emozioni del derby romagnolo, poi, bisognerà attendere addirittura il campionato 2022/23, con Rimini al tanto atteso ritorno in seconda serie. Nell’ottobre 2022, in occasione della seconda giornata, ecco servita immediatamente la gara tra RivieraBanca e Unieuro. La formazione di Antimo Martino – al primo anno sulla panchina forlivese –, confermò il predominio al Flaminio imponendosi 79-84. Forlì partì fortissimo, ma rischiò di subire la rimonta e poi, trascinata dai 22 punti di Fabio Valentini, non si fece sorprendere.

Spartito che non è cambiato nemmeno nella scorsa stagione. Perché il sentitissimo match pre-natalizio (si giocava il 23 dicembre) si rivelò per la Pallacanestro 2.015 ancor più difficoltoso di quello della stagione precedente. Ritrovandosi in svantaggio di fatto fino al termine della terza frazione, anche in doppia cifra. La riscossa fu però vigorosa e, messa la freccia, un’ultima frazione di grande intensità d un Zampini da 21 punti valsero il successo 68-80 a sigillare un rilevante ‘quattro su quattro’ in terra riminese.

In generale dal 2015 a oggi, cioè tra l’anno di serie B e le ultime due stagioni di A2, considerando pure le gare andate in scena al Palafiera, Forlì ha perso soltanto in un’occasione. Vale a dire il match di ritorno in cadetteria, quando Rimini si impose di misura (70-71) in un finale di gara convulso.

Vittoriosi però gli altri derby interni (87-65 due stagioni fa, 76-68 lo scorso anno) e anche gli incroci pre-stagionali in Supercoppa (prima 68-63, quindi 67-61). Nel complesso, insomma, la Pallacanestro 2.015 ha conquistato ben 9 affermazioni a fronte di 1 solo ko. In seconda serie, il computo sale addirittura a un percorso netto di 6-0. Insomma, il derby con Rimini di recente ha sempre regalato soddisfazioni a Forlì.