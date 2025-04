Libertas, colpo a Milano: Urania battuta 84-94, Banks il migliore

Milano, 19 aprile 2025 – La Libertas Livorno vince una grande partita in casa dell’Urania Milano per 84-94 e, vista la sconfitta di Cremona torna al sedicesimo posto che ai playout porterebbe alla sfida contro Nardò. Una partita controllata per tutti i quaranta minuti dalla squadra di coach Gennaro di Carlo che, come spesso le accade nelle ultime uscite, parte forte e domina il primo parziale (13-19). Differentemente dalle altre partite contro avversarie di alta classifica, gli amaranto non crollano nei quarti centrali e, controllato il tentativo di rientro dei lombardi nel secondo quarto, riescono ad allungare nel terzo con un netto 18-28 che li porta avanti di 14(55-69). Nell’ultimo parziale arriva la rimonta degli uomini del coach ex Pielle Cardani, che con un canestro di Gentile a -4 a 2 minuti dal termine, ma la Libertas non si scompone e con un gran finale di gara regola i padroni di casa. Il migliore in campo è il solito Adrian Banks, autore di una prestazione spaziale da 31 punti e 9 assist, ben supportato da Hooker con 14 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. Tra i milanesi il top scorer è Amato con 17 punti, mentre si ferma a 16 Gentile, contenuto molto bene dalla difesa messa in campo da coach Di Carlo. Un successo importante per gli amaranto che deve dar fiducia in vista degli imminenti playout.

Il tabellino

Wegreenit Urania Milano - Bi.Emme Service Libertas Livorno 84-94 (13-19, 24-22, 18-28, 29-25)

Wegreenit Urania Milano: Andrea Amato 17 (1/1, 2/5), Alessandro Gentile 16 (8/18, 0/0), Ike Udanoh 13 (6/11, 0/0), Giddy Potts 12 (1/3, 3/9), Lorenzo Maspero 11 (1/2, 2/5), Gianmarco Leggio 8 (1/1, 2/4), Luca Cesana 5 (1/2, 1/6), Matteo Cavallero 2 (1/3, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Stefano Bracale 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Fabrizio Di franco 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 18 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Ike Udanoh 13)

Assist: 24 (Ike Udanoh 7)

Bi.Emme Service Libertas Livorno: Adrian Banks 31 (6/8, 5/10), Quinton Hooker 14 (5/8, 1/4), Nazzareno Italiano 12 (2/3, 2/4), Dorin Buca 11 (5/10, 0/0), Tommaso Fantoni 8 (3/5, 0/0), Ariel Filloy 6 (3/5, 0/2), Gregorio Allinei 5 (1/1, 1/2), Luca Tozzi 4 (1/1, 0/1), Matteo Pollone 3 (0/0, 1/2), Andrea Bargnesi 0 (0/0, 0/0)