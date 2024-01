Use all’esame La Spezia. Il lanciato Lucca per l’Abc

Con ancora negli occhi la grande vittoria di sabato scorso, ai danni della capolista Virtus Siena, l’Use Computer Gross (nella foto Baccetti) si appresta ad affrontare domani in trasferta (palla a due alle 18) lo Spezia, avversario sempre ostico. "Considero Spezia una delle squadre migliori di questo girone – spiega Tommaso Cappa, uno degli assistenti di coach Valentino – non a caso ha il miglior attacco del campionato. Se non avesse avuto l’infortunio di Rajacic, fuori per un paio di mesi, e Sakalas sarebbe saldamente nei primi quattro posti della classifica. Noi, visti i problemi fisici che abbiamo, dobbiamo essere consapevoli di dover giocare con lo stesso spirito che abbiamo dimostrato dal terzo quarto di Cecina in poi e che ci ha portato alla vittoria sulla Virtus Siena. Tutti devono dare il loro contributo in modo compatto ed essere bravi a fermare il loro contropiede e ad entrare subito in partita, cosa che solitamente La Spezia è brava a fare". Nello stesso raggruppamento B di Serie B Interregionale, domani alle 18 l’Abc Solettificio Manetti Castelfiorentino ospita Lucca al Pala Betti. Gli uomini di coach Angiolini devono riscattare la brutta battuta d’arresto subita a Serravalle Scrivia, ma di fronte si ritroveranno una squadra in grande forma. Oltre all’ultima vittoria di misura contro Spezia, infatti, nelle due precedenti giornate i lucchesi hanno battuto entrambe le attuali capolista: Cecina in casa con il punteggio di 93-78 e la Virtus Siena in trasferta 62-74. Belli e compagni, però, hanno assoluto bisogno di punti.

Simone Cioni