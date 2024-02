Use, amarezza dopo il ko: "Sbagliato l’approccio"

Un passo indietro per l’Use Rosa. La sconfitta contro il Giussano è stata pesante per il morale e ha lasciato tanto amaro in bocca intorno all’ambiente. Nell’arco dei 40 minuti infatti, il gioco della squadra di coach Alessio Cioni ha lasciato molto a desiderare, non dando mai segno di riuscire a farcela. Lo stesso coach Cioni ha analizzato la partita soffermandosi su alcuni dettagli che secondo lui hanno fatto la differenza. "Giussano ha meritato – esordisce Alessio Cioni – ci ha messo più voglia sin dall’inizio. In settimana avevamo preparato la partita sulla loro straniera che, poi, non ha giocato e questo, oltre ad averci creato qualche problema tecnico per il dover riadattare le situazioni che avevamo studiato, ha influito forse anche nell’approccio sbagliato alla partita, aspetto da unire al fatto che venivamo da una vittoria importante contro Galli. Sui dettagli e le piccole situazioni, poi, hanno messo più energia di noi. Dispiace, perché con una squadra con queste percentuali, finisci poi per perdere di appena un punto. Con loro siamo 2-0 ma, oggettivamente, lo hanno meritato entrambe le volte".

Cioni conclude poi sottolineando lo score negativo con Giussano. "Bestia nera? Non lo so ma, se giochiamo così, tante altre possono essere la nostra bestia nera mentre, se giochiamo come contro Galli, possiamo essere noi la bestia nera delle altre. Tocca a noi scegliere".