Use, buona la prima (di tre). Agganciato il sesto posto

Use Empoli 77 Derthona 69

USE COMPUTER GROSS: Giannone 15, Baldacci n.e., Baccetti 5, Sesoldi 12, Rosselli 7, De Leone 4, Mazzoni 12, Quartuccio 6, Tosti, Marini, Regini 2, Maric 14. All.: Valentino.

GULLIVER DERTHONA BASKET: Fonio 10, Fogliato 2, Lisini, Albertinazzi 3, Di Meo 6, Korlatovic, Diodati 3, Aprile, Brizzi 2, Gatti 13, Josovic 23, Cissè 7. All.: Ansaloni.

Arbitri: Esposito e Barnini di Fucecchio.

Parziali: 22-17; 39-31; 61-50.

EMPOLI – L’Use Computer Gross inizia nel migliore dei modi il tour de force che la vedrà scendere in campo tre volte in una settimana. Al Pala Sammontana, infatti, i biancorossi regolano la giovane Derthona centrando la quarta vittoria in cinque gare di Play-in Gold. La squadra di coach Valentino aggancia così Quarrata al sesto posto con 14 punti, in piena zona play-off. Tornando al match contro i piemontesi, dopo qualche palla persa ed alcuni errori sottomisura, ci pensano Maric, Mazzoni e Quartuccio dall’arco ad accendere l’Use (13-9), prima che un’altra tripla di capitan Sesoldi chiuda la prima frazione sul 22-17. Nel secondo tempino i padroni di casa piazzano un break di 6-0, ma Derthona reagisce prontamente (34-30) finché Rosselli e Giannone non firmano il 39-31 con cui si va al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi i piemontesi ricuciono ancora lo strappo (39-37), poi Mazzoni da il via ad un parziale di 14-0 che porta il risultato sul più 16 (53-37), che diventa 61-50 al 30’. Nell’ultimo quarto l’Use tocca il più venti (74-54) ed archivia la pratica. Domani alle 21 nuovo impegno, sempre al Pala Sammontana contro Oleggio, attualmente secondo in classifica.