Use Computer Gross: prima chance per i play-off di Serie B Interregionale

Stasera alle 20.30 ad Oleggio l’Use Computer Gross ha la prima chance di assicurarsi un posto nei play-off di Serie B Interregionale. Con sei punti di vantaggio sulla nona a tre giornate dal termine ai ragazzi di coach Luca Valentino sarà sufficiente una vittoria per ottenere il pass. L’avversario odierno comanda però la classifica ed è una delle più belle squadre da vedere ed allo stesso tempo difficile da affrontare. "Il nostro obiettivo è quello di dare continuità al nostro modo di stare in campo indipendentemente dai risultati ottenuti – spiega coach Luca Valentino –. Sarà bello confrontarci di nuovo con un’ottima squadra che ci costringerà ad alzare tantissimo il livello fisico della partita viste le ampie rotazioni che ha a disposizione soprattutto sfruttando la gioventù del roster". All’andata fu Oleggio a spuntarla dopo una bella partita nella quale i biancorossi se la giocarono fino in fondo.

Nei Play-in Out, invece, l’Abc Solettificio Manetti sarà di scena a Varese, sempre stasera alle 18. Il primo di tre scontri diretti per decidere la griglia di partenza dei play-out di B Interregionale. "A Varese sarà una partita impegnativa ma anche bella da giocare, in un palazzetto storico e con una posta in palio alta – commenta il centro gialloblù, Francesco Falaschi –. Indubbiamente ci aspetta una gara difficile, sia per il valore dell’avversario, nonostante la giovane età, sia perché sarà contro una diretta concorrente per inseguire il miglior piazzamento in classifica in ottica play-out, così come lo saranno le prossime due. Starà a noi farci trovare pronti, essere lucidi e tenere alto il ritmo, perché saranno queste le chiavi della partita".