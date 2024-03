"Use Computer Gross sfida il Coelsanus 7 Laghi: obiettivo due punti cruciali"

Posticipo stasera per l’Use Computer Gross, che chiude il turno pre-pasquale di Serie B Interregionale andando a far visita al Coelsanus 7 Laghi (palla a due alle 20 alla palestra comunale di Gazzada Schianno, in provincia di Varese) per la prima giornata di ritorno dei play-in Gold. Un match in cui una superlativa Use partirà decisamente con i favori del pronostico visto l’ultimo posto dei lombardi e il secondo, in coabitazione con Cecina alle spalle di Saronno, dei biancorossi empolesi. Soprattutto alla luce dell’ultimo successo sul fino ad allora imbattuto campo di Pavia. "La partita si è rivelata una battaglia come avevo pronosticato – spiega coach Valentino –, nella quale abbiamo un po’ aspettato ad aggredire Pavia come realmente volevamo fare. L’atteggiamento dei ragazzi, però, era buono e siamo rimasti in partita nel primo tempo. La costanza che abbiamo avuto in tutto il secondo tempo limitando le palle perse ed aumentando l’intensità difensiva – prosegue il tecnico di Grosseto – ci ha permesso poi di avere le energie e la fiducia necessaria per vincere una partita che poteva sembrare persa".

Adesso, però, una sfida in cui è vietato fallire. "Dobbiamo dire bravi ai ragazzi per quanto fatto finora – conclude Valentino – ma non deve bastarci. È importante restare sul pezzo, concentrarsi sulla trasferta a Gazzada mantenendo mentalità energia e precisione nel preparare la partita su un campo nel quale, come visto nell’ultima giornata, dovremo faticare molto se vogliamo ottenere i due punti". Stasera arbitrano Spinello di Marnate (Va) e Giuliani di Pavia.