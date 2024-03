Use da sola al comando: "Ora testa a Saronno"

Soli al comando. Dopo la bella vittoria a Casale, l’Use Computer Gross si gode il primo posto nella seconda fase di Serie B Interregionale, per l’accesso ai play-off. Era già successo dopo le prime giornate della prima fase ma ora, anche se manca ancora tanto alla fine del campionato, ha tutto un altro sapore. "Siamo contenti di aver dato continuità ai risultati e di essere entrati con la mentalità giusta in questa seconda fase – spiega coach Luca Valentino (nella foto) – in Piemonte abbiamo giocato una gara solida e precisa per 27 minuti, salvo poi doverla vincere di nuovo nel finale". Valentino ammette che "in quella fase la poca qualità dei tiri presi in attacco ci ha sbilanciati nella transizione difensiva lasciando tiri ad alta percentuale e campo aperto agli avversari che, da squadra di qualità, hanno riaperto la gara tornando a contatto". Il coach biancorosso avvisa: "Dovremo lavorare con ancora più attenzione cercando di essere più costanti partita dopo partita e trovando le migliori risorse da ognuno dei componenti della squadra". Ma la soddisfazione è tanta. "Abbiamo vinto su un campo difficile come quello di Casale – aggiunge –, ma ora ci aspetta una squadra forte come Saronno". Domani sera al Pala Sammontana, infatti, è in programma la sfida contro i lombardi, tra le squadre più toste da affrontare.

"Importante per proseguire nel nostro percorso – spiega Valentino –. Ci aspetta una partita difficile nella quale dovremo essere bravi a togliere a Saronno le sue certezze lungo tutto il corso dei quaranta minuti. Per farlo dovremo lavorare difensivamente di squadra con grande attenzione e in attacco condividere la palla con la necessaria pazienza per trovare la soluzione migliore. I lombardi, anche dal punto di vista fisico, hanno giocatori importanti che sanno chiudere gli spazi e ti spingono ad affrettare le soluzioni". La gara, che sarà diretta dagli arbitri Rinaldi e Sposito di Livorno, sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale youtube Usebasket.