Use in campo per il rush finale: obiettivo playoff. Abc a caccia di certezze: c’è il Costone Siena

Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti sono pronte a tornare in campo domani alle 18 per il rush finale della prima fase di Serie B Interregionale. Partiamo dagli empolesi, che saranno di scena a Lucca per entrare nei primi sei posti. "Con un finale di un girone ancora da decidere – spiega coach Valentino – vogliamo essere padroni del nostro destino e, pensando ad una partita alla volta, andiamo a Lucca per cercare di conquistare i due punti. Così faremo fino alla fine pensando a noi stessi come è nel nostro Dna".

Il team di Castelfiorentino, invece, ospiterà al Pala Betti il Costone Siena, una delle indiscusse big del girone. Gara inutile ai fini della classifica per i valdelsani, ma importante per trovare certezze in vista della seconda fase di campionato, dove l’Abc sarà chiamata ad inseguire la salvezza. "Sarà una partita complessa – commenta Iker Ciano (nella foto) –. Da parte nostra faremo di tutto per portare a casa i due punti, non tanto per la classifica, quanto per il morale della squadra, in modo da affrontare al meglio la seconda fase".