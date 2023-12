Use-Legnaia altro derby. Ostacolo Siena per l’Abc

A quattro giorni dai rispettivi successi contro San Miniato e Cecina, Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti sono pronte a tornare in campo per l’ultima gara dell’anno. I biancorossi empolesi ospiteranno stasera alle 21 al Pala Sammontana l’Olimpia Legnaia degli ex Mascagni (in campo) e Nudo (vice allenatore) per un altro avvincente derby. "Con San Miniato ci abbiamo creduto fino alla fine e, se consideriamo valore dell’avversario ed il momento particolare che stiamo attraversando viste le assenze, credo sia stata la vittoria finora più difficile – racconta coach Valentino –. Legnaia è una squadra che ha cambiato pelle rispetto all’inizio del campionato, dove è andata sempre in crescendo, a conferma di quello che penso di loro, ovvero una squadra profonda e ben allenata.".

Da una big all’altra, invece, per i gialloblù castellani che sempre oggi alle 21 ricevono al Pala Betti la Virtus Siena, la quale grazie all’ampio successo su Spezia nell’ultimo turno, ha agganciato proprio Cecina in testa alla classifica. "Dovremo riuscire a giocare senza il peso della pressione, esattamente come a Cecina – commenta il vice coach, Alessandro Mostardi –. Abbiamo dimostrato che se giochiamo insieme, liberi da pressioni, riusciamo a fare buone cose anche contro squadre più attrezzate. La forza di Siena è fuori discussione, ma speriamo che il fattore campo da una parte, e il morale risollevato dall’altra, ci diano quella spinta in più per affrontare a testa alta anche questa delicatissima sfida".

Si.Ci.