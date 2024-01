Use Rosa, cuore e testa. Moncalieri deve arrendersi

USE ROSA SCOTTI

73

MONCALIERI

62

USE ROSA SCOTTI: Castellani 5, Patranè 20, Stoichkova 14, Merisio 3, Miscenko 6, Ruffini 16, Avonto, Villaruel 8, Manetti ne, Antonini 1, Casini, Chelini. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

MONCALIERI: Cordola 7, Giordano, Landi 9, Salvini 4, Cicic 12, Carnevale, Zanoni 1, Mitreva 17, Iagulli 3, Ramasso 5, Jakpa 4. All. Terzolo (ass. Lanzano/Sciannimanico)

Arbitro: Rizzi di Torino e Buoncristiani di Prato

Parziali: 21-15, 32-20 (11-5), 57-41 (25-21), 73-62 (16-21)

EMPOLI - L’Use Rosa Scotti batte il Moncalieri per 73-62, un ottimo inizio di girone di ritorno. Una partita che sulla carta la vedeva favorita ma come ben sappiamo c’è stata poi la bravura di riuscire a rendere concreto tale vantaggio.

La squadra di Alessio Cioni tiene bene soprattutto in difesa riuscendo a sopperire l’importante assenza di Manetti con una buonissima gara di Patanè e Miscenko. Una vittoria fondamentale in vista delle prossime due significative partite, la trasferta sul campo di Costa Masnaga e derby in casa con Galli. Due partite che saranno molto importanti e che dovranno servire a dare delle risposte sul punto in cui si trova la squadra. E’ subito Patanè che mette la sua firma ad inizio gara, la pivot siciliana segna 7 dei primi 10 punti e le va dietro anche Merisio con la specialità della casa, la tripla. I locali tengono molto bene gli uno contro uno e in attacco riescono a far girare palla in maniera perfetta trovando ora l’ottima Ruffini (13-6), ora Villaruel (15-6) a confezionare il 21-15 del minuto 10. Il ritmo non è altissimo, ma va bene così anche perché chi dovrebbe alzarlo, ovvero Moncalieri, non lo fa tanto che si arriva senza patemi al 32-20 del riposo lungo. Giusto per mettere le cose in chiaro, l’Use Rosa riparte con un 9-0 (Ruffini, Castellani e Patanè) volando sul 41-20 e lasciando due liberi a Mitreva dopo diversi minuti. Qui Moncalieri prova a dare un senso alla sua partita, alza l’intensità difensiva e diventa aggressiva approfittando dell’inevitabile tirata di fiato delle rivali.

Le piemontesi toccano il 47-36 prima che Castellani dalla lunetta, Miscenko, Stoichkova dall’arco e Villaruel su assist al bacio di Castellani non riportino la gara sui binari empolesi: 57-41 al 30’. Uno 0-5 ad inizio dell’ultima frazione è l’ultimo brividino ma il 5-0 col quale la Scotti replica (Miscenko e tripla di Stoichkova) è il segnale che per Moncalieri non ce n’è. Finisce 73-62.