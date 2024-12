Use Rosa inarrestabile. Espugnata anche Livorno

Jolly Livorno

54

Use Rosa

59

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala 8, Orsini, Miccio 11, Botteghi 17, Okodugha 6, Ceccarini, Preziosi, Sassetti 3, Georgieva 5, Evangelista n.e., Arecco 4, Madonna n.e. All: Angiolini

USE ROSA SCOTTI: Colognesi 14, Ianezic 4, Castellani 7, Antonini, Vente 17, Tarkovicova 8, Leghissa 2, Fiaschi n.e., Ruffini 3, Ndiate 2, Chelini n.e., Casini 2. All: Cioni

Arbitri: Di Salvo e Forte di San Giuliano Terme

Parziali: 9-12; 29-31; 36-43

LIVORNO – Use Rosa Scotti inarrestabile in trasferta. Nel difficile derby di Livorno, infatti, le biancorosse hanno colto il sesto successo in altrettante gare disputate lontano dal Pala Sammontana di Empoli. Una vittoria, quella in terra labronica, che non solo permette alla squadra di coach Cioni di conservare il primato, ma vale anche la matematica qualificazione alla Coppa Italia. La compattezza del gruppo continua ad essere il marchio di fabbrica di un Use Rosa ancora una volta protagonista di una prova difensiva importante, che stoppa la serie di tre vittorie consecutive delle livornesi e consegna alla squadra questo primo, significativo traguardo. Se è vero che alla vigilia nessuno ci pensava è anche vero che averlo tagliato è significativo.