Use Rosa ko a Selargius. Decisivo il terzo parziale

Selargius

71

Use rosa empoli

58

SELARGIUS: Reani, Mura 8, Granzotto 7, Ceccarelli 27, Pavrette 12, El Habbab 9, Pandori, Berrad 8, Valenti n.e., Lapa n.e., Corongiu n.e., Poddighe n.e. All. Righi.

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Castellani 7, Ruffini 1, Villaruel 8, Manetti 14, Miscenko 9, Patanè 6, Stoichkova 11, Merisio 2, Avonto, Antonini 0. All. Cioni.

Arbitri: Spinelli di Cantù e Tomasello di Origgio.

Parziali: 18-12; 34-30; 58-44.

SELARGIUS - Trasferta sarda amara per l’Use Rosa Scotti, che contro Selargius tiene solo per un tempo. All’intervallo lungo, infatti, le biancorosse di coach Cioni arrivano con solo 4 lunghezze di ritardo dalle padrone di casa, ma al rientro in campo dopo l’intervallo subiscono un parziale di 24-14 che permette poi alle Sarde di gestire il quarto ed ultimo tempino. Una tripla di Ceccarelli, mvp della serata, firma il primo mini allungo di Selargius, ma Villaruel e Miscenko riportano l’Use a contatto. La vena dall’arco di Ceccarelli rispedisce le empolesi a -6 (12-6 a metà frazione), Merisio, Stoichkova e Manetti (nella foto a sinistra) ricuciano fino al 14-12, ma due canestri consecutivi di Pravette mandano le sarde al primo riposo con 6 punti di vantaggio (18-12 al 10’).

A poco più di 4 minuti dalla fine della seconda frazione l’ennesima ’bomba’ di Ceccarelli regala il massimo vantaggio alle padrone di casa (+11 sul 30-19). Qui l’Use si scuote e guidata da Stoichkova (nella foto a destra dietro a Patanè) e Villaruel inizia a ricucire lo strappo, che 6 punti a fila di Manetti portano al -4 con cui si va al riposo lungo (34-30 al 20’).

Il match è ancora totalmente aperto, se non fosse per la mano ’calda’ di Ceccarelli che a suon di triple firma il parziale di 14-3 con cui Selargius da una bella spallata al match (48-33 con ancora poco più di 4 minuti da giocare). Le ragazze di coach Cioni provano a reagire con due canestri di Patanè e Miscenko e il due su due dalla lunetta di Castellani, ma dall’altra parte El Habbab e la solita Castellani firmano il +16 a 1’40’’ dall’ultimo riposo sul 55-39, che diventa 58-44 al 30’. Distacco che rimane praticamente inalterato fino alla sirena finale con l’Use Rosa che non riesce mai a invertire l’inerzia della partita.

Simone Cioni