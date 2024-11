Use Rosa Scotti a Torino. Con l’obiettivo rivincita

Da una piemontese all’altra. Dopo aver ospitato e battuto la Tecnoengineering Moncalieri, infatti, domani alle 18 l’Use Rosa Scotti sarà di scena al Pala Sport Club di Venaria Reale per affrontare il Torino Teen Basket (arbitri Marcoretti di Rozzano e Castellaneta di Bolzano). Una sfida che, tenendo conto della classifica, vede le biancorosse largamente favorite visto che le padrone di casa occupano la terzultima posizione con quattro punti, ben otto di meno di Ruffini e compagne. In questo tipo di partite, però, le insidie sono sempre dietro l’angolo. La gara dello scorso anno insegna, con l’Use che cedette inopinatamente 70-57 dopo aver dominato la gara di andata a Empoli. Quindi sarà necessario che la squadra di coach Cioni continui a giocare da squadra come ha fatto finora perché, di sicuro, Torino entrerà in campo con il proverbiale coltello tra i denti, visto che davanti al proprio pubblico è ancora a secco. Colognesi e compagne, però, hanno la possibilità di continuare a volare, al momento condividono la vetta della classifica con la corazzata Galli San Giovanni Valdarno sebbene con una partita in più, soprattutto in trasferta dove finora hanno vinto tutte e quattro le gare disputate.

"È un campionato strano quello di quest’anno, come ha dimostrato anche l’ultima giornata non ci sono partite scontate, tutte sono difficili – spiega coach Cioni –. E noi siamo una squadra che le vittorie se le deve sudare sempre, questo ci deve rimanere bene in testa a partire dalla sfida di domani a Torino".