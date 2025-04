Use Rosa Scotti affronta Selargius per prepararsi ai play-off

Ultimo appuntamento della stagione regolare oggi per l’Use Rosa Scotti, che alle 16 al Pala Sammontana riceve le sarde di Selargius. Le biancorosse hanno ormai blindato il quarto posto e non possono migliorare ulteriormente, quindi la gara di questo pomeriggio non sarà importante ai fini della classifica, ma per prepararsi al meglio in vista del primo turno play-off di sabato prossimo contro Treviso o Ragusa.

"Anche se non potremo cambiare il nostro quarto posto finale – attacca coach Alessio Cioni – ci teniamo molto alla partita perché è l’occasione di cercare una continuità di gioco sia a livello difensivo che offensivo in vista poi dei play-off. Abbassare la tensione sarebbe pericoloso proprio in prospettiva e cercheremo quindi di giocare al massimo delle nostre possibilità anche perché ci teniamo a ben figurare davanti al nostro pubblico".

Un occhio le biancorosse lo metteranno poi alle partite della sera per vedere chi sarà l’avversaria play-off. Al momento Ragusa è avanti a Treviso di un punto (la società iblea è stata penalizzata dalla Fip) e quindi, se dovesse battere la capolista Mantova, arriverà quarta e la Scotti affronterà Treviso (l’avversario dell’ultima giornata sarà Vicenza). Viceversa per le biancorosse si prospetta la trasferta in Sicilia.

Infine ad arbitrare la partita odierna, che come sempre sarà visibile in diretta streaming sul canale youtube use basket tv, saranno Di Salvo e Montano di San Giuliano Terme.