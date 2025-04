Use Rosa Scotti sfida Sanga Milano per il terzo posto in Serie A2 Femminile

Ultime due partite di regular season per l’Use Rosa Scotti, che può mettere la ‘proverbiale’ ciliegina sulla torta ad una prima fase di Serie A2 Femminile semplicemente eccezionale. Dopo la vittoria di sabato scorso nel derby contro il Jolly Livorno, che ha assicurato alle biancorosse almeno il quarto posto, capitan Ruffini e compagne adesso si possono giocare la miglior posizione di accesso possibile ai play-off. A partire dall’ultima trasferta stagionale in programma stasera alle 19 al Pala Giordani di Milano contro Sanga, con cui l’Use Rosa condivide la terza piazza avendo gli stessi 36 punti delle lombarde, che sono però davanti per la vittoria nello scontro diretto di andata quando espugnarono il Pala Sammontana con un solo punto di vantaggio. Arbitrano Rubera di Bagheria e Pulina di Rivoli. Chiaramente, in chiave accesso ai play-off, non è dato saperlo se sia meglio o peggio arrivare terze o quarte visto che dipende poi dall’avversario che vai ad incrociare, ma è chiaro che la partita riveste una grande importanza, non fosse che per il fatto che si tratta di un antipasto delle partite finali che decideranno la stagione.

"Sanga è una squadra che è stata costruita per fare il salto di categoria – spiega coach Alessio Cioni – mentre il nostro obiettivo stagionale noi lo abbiamo ampiamente raggiunto visto che siamo nelle prime quattro. Una vittoria sabato ci porterebbe al terzo posto, per noi sarebbe la ciliegina sulla torta e per questo affrontiamo la partita senza alcuna pressione. Abbiamo solo da guadagnare e le nostre avversarie da perdere ed a questo aggiungo che, visto come andò la partita dell’andata con la sconfitta per quel canestro beffa sulla sirena, se c’è una partita che vorrei vincere è proprio questa". "Per noi fu un episodio sfortunato che ci è rimasto indigesto e per questo vincere sabato (oggi per chi legge ndr) vorrebbe dire vendicare sportivamente quella gara – conclude il tecnico biancorosso –. Dovremo provare a fermare la loro transizione, cercando come sempre di dare il meglio. Purtroppo non è stata una settimana semplice e quindi speriamo di recuperare tutte le ragazze per presentarci pronte alla partita". La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube sangamilano.