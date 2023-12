Use Rosa, sogno svanito. Sfiorata la grande impresa

USE ROSA SCOTTI

62

AUTOSPED DERTHONA BASKET

69

USE ROSA SCOTTI: Castellani 11, Patanè 10, Stoichkova 12, Merisio 5, Miscenko 16, Fiaschi ne, Ruffini 5, Avonto 2, Villaruel 1, Manetti ne, Antonini, Casini ne. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

AUTOSPED DERTHONA BASKET: Marangoni 4, Cerino 10, Gianolla 8, Attura 25, Melchiori 9, Espedale ne, Leonardi 1, Baldelli 9, Thiam 3, Castagna ne. All. Cutugno (ass. Cerini/Lazzari)

Arbitri: Mammola e Spirello di Marnate (Varese)

Parziali: 22-15, 42-32 (20-17), 48-47 (6-15), 62-69 (14-22)

EMPOLI - Si spegne nel finale lo splendido e meritato sogno dell’Use Rosa Scotti di superare il Derthona. Una partita ben giocata e portata avanti ma dalla quale rimane soltanto un grande amaro in bocca. Finisce infatti 62-69 per gli ospiti al Pala Sammontana, il primo crollo casalingo per l’Use Rosa. Nonostante la sconfitta ci sono molti aspetti positivi dal quale vedere il bicchiere mezzo pieno, una squadra apparsa più in forma e in palla rispetto a quella vista nei primi mesi del campionato.

L’inizio è di quelli più promettenti: Miscenko, Patanè e Merisio hanno già firmato l’11-0. È poi Melchiori a muovere il tabellino ospite e Baldelli riavvicina Derthona fino al 15-12. La Scotti tiene botta con Miscenko e Merisio ed al 10’ siamo 22-15. Arriviamo alla terza frazione sul 42-32: sarà il momento più complicato.

La Scotti fatica a trovare la via del canestro, gli arbitri fischiano molto più da una parte che dall’altra e Derthona si aggrappa alle sue stelle. L’ultimo botta e risposta prima della volatona finale è fra Castellani e Melchiori sul 62-62 a poco più di un minuto dalla sirena. Ultimi istanti finali, dove la tripla di Stoichkova dall’angolo non entra mentre quella di Cerino sì: 62-65 a 27 secondi dallo stop. L’Use Rosa ci prova fino alla fine con tutte le forze ma non trova il tiro decisivo. Attura poi certifica il 62-69 finale.