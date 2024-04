Use Rosa, stasera il primo round: "Contro le grandi diamo il meglio"

Il conto alla rovescia è finito: oggi è tempo di play-off per l’Use Rosa Scotti. L’anno scorso le biancorosse giocarono le fasi finali entrando come prima classificata con tutto quello che ne consegue, quest’anno invece il pass è arrivato da settima e quindi con la leggerezza di chi ha tutto da guadagnare e niente da perdere. L’avventura parte stasera alle 20.30 ad Alpo per gara uno dei play-off (arbitri Quadrelli di Cassano Magnago e Nonna di Saronno), primo atto di una serie difficile come logico che sia ma che la squadra ha preparato decisa a fare la propria parte.

"Abbiamo cercato di fare una settimana al meglio – spiega coach Alessio Cioni – con l’obiettivo di preparare la partita in ogni suo dettaglio. Speriamo di recuperare anche Avonto che ha dei problemi fisici che l’hanno tenuta lontana dal campo anche domenica scorsa e che sta lentamente migliorando. Per il resto sappiamo di affrontare un’ottima squadra come la classifica testimonia e andiamo a giocarcela senza pressioni e con l’idea di fare bene mettendo in difficoltà le nostre rivali. Non abbiamo l’obbligo di vincere e questo campionato dice che, contro le grandi, abbiamo sempre fatto buone gare. Per questo cercheremo di fare altrettanto".

Alpo è una frazione di Villafranca di Verona ed ha questa squadra di basket femminile, con relativo vivaio, dal 1999. E’ una veterana della A2 dove è salita nel 2013/2014 ed alcuni la ricordano proprio al Pala Sammontana dove, nell’annata 2018/2019, perse lo spareggio decisivo per la promozione in A1 con la Matteiplast Bologna. Allenata dallo storico coach Nicola Soave, quest’anno ha chiuso al secondo posto con 38 punti e, come la Scotti, ha perso tre delle ultime quattro giornate di campionato.

Per quanto riguarda la diretta, i play-off verranno trasmessi in diretta streaming su Lbf tv, flima.tv. I tifosi che non potreanno essere in trasferta ma che non vogliono rinunciare a vedere la gara dovranno registrarsi sul sito www.lbftv.it o www.flima.tv, cliccare in alto a destra su “Registrati” ed inserire i dati richiesti per effettuare la registrazione (email e password). In seguito sarà possibile seguire la procedura guidata per attivare l’abbonamento, direttamente dalla sezione “Pagamenti” del proprio account o cliccando su un evento qualsiasi. Il prezzo dell’abbonamento mensile sarà 7,99 euro e si rinnoverà automaticamente ogni 30 giorni. L’abbonamento può essere sottoscritto e disdetto in qualsiasi momento.