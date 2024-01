Use Rosa, un ultimo step. Arriva la capolista Galli

Archiviata la trasferta di Costa Masnaga, dove l’Use Rosa Scotti ha dimostrato di essere ormai pronta per vincere anche contro una delle prime quattro, domani sera alle 20.30 le biancorosse torneranno al Pala Sammontana di Empoli per ospitare Galli San Giovanni, attuale capolista del girone A di Serie A2 femminile insieme a Derthona. "Dispiace per il match sull’imbattuto campo di Costa Masnaga – attacca coach Alessio Cioni – perché ci siamo andati vicino. Questa partita ci ha comunque lasciato la consapevolezza di aver gestito la gara su un campo così difficile secondo il piano che avevamo preparato, ovvero cercando di minare le loro certezze. L’avevamo dominata riuscendo a non far giocare loro la pallacanestro che sono abituati a fare, cosa in cui nessuno era riuscito finora. Poi le palle perse e la poca lucidità nel finale hanno pesato come macigni". Da un’impresa sfiorata, quindi, ad una prestazione che dovrà sfiorare la perfezione, per ambire a battere San Giovanni. "Dobbiamo mettere la testa a fare quello che ci attende domani quando riceveremo la visita di Galli, che arriva sulle ali di 14 vittorie consecutive – conclude il tecnico di Castelfiorentino –. Come siamo riusciti a creare problemi a Costa, proveremo a farlo anche con Galli, facendo quel piccolo passo in avanti che è fondamentale. Ci abbiamo messo tempo per ingranare e giocare come possiamo fare ed i progressi sono evidenti. Ora serve solo quel qualcosa in più che abbiamo e che dobbiamo riuscire a mettere in campo".