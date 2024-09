Use, squadra giovane con tanto entusiasmo: "Vogliamo scoprire i nostri reali valori"

Archiviata la prima settimana di lavoro in palestra con il confermato staff biancorosso, l’Use Computer Gross prosegue il proprio avvicinamento alla nuova stagione di Serie B Interregionale da vivere ancora da protagonista. Dopo l’ottima ultima stagione la società empolese ha confermato praticamente in toto il roster, fatta eccezione per Cerchiaro passato al Pordenone, con l’unica novità rappresentata da Mirko Maric, arrivato dai croati del KK Stoja di Pola. A farla da padrone l’entusiasmo di sempre. "Sono veramente contento di poter iniziare questa nuova stagione e di aver costruito insieme alla società, che ringrazio per la fiducia, questa squadra che vede la conferma in blocco di gran parte degli elementi dello scorso anno che ormai sentono la nostra maglia come una seconda pelle – ha esordito il confermato coach Luca Valentino, alla terza stagione sulla panchina della prima squadra dell’Use –. Come facciamo sempre, insieme a loro abbiamo inserito in pianta stabile fin da subito sei ragazzi del nostro vivaio, per la precisione un classe 2006 e cinque nati nel 2007, andando così a valorizzare in modo concreto il lavoro che, con grande dedizione ed impegno, da anni stiamo facendo nel settore giovanile insieme al responsabile Francesco Mazzoni. In questo modo possiamo anche dare continuità a quanto fatto l’anno scorso, accelerando il processo di conoscenza in campo". "La novità che si aggiunge dopo le conferme fortemente volute – prosegue il tecnico – è quella di Mirko Maric che ho avuto modo di allenare anni fa a Livorno. Non ho avuto la minima esitazione a chiamarlo vista la sua versatilità nel giocare, la sua etica del lavoro e l’essere una persona di grande valore umano".

Valentino conclude facendo un bilancio di questi primi giorni di lavoro e gettando lo sguardo al campionato 2024-‘25. "Fin da subito i ragazzi hanno dimostrato grande voglia ed entusiasmo ma anche tanta consapevolezza di essere in un girone quest’anno estremamente difficile del quale non vediamo l’ora di scoprirne i reali valori e nel quale vogliamo crescere con la pazienza che deve avere una squadra di 22 anni di media che però porta in dote intraprendenza ed energia. In questo saremo spinti anche dal risultato totalmente inaspettato dello scorso anno e da un pubblico che i ragazzi non vedono l’ora di riabbracciare".