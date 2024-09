Use, stasera l’esordio. Arriva la Virtus Siena

È arrivato il momento della palla a due per l’Use Computer Gross, nel campionato di Serie B Interregionale. Stasera alle 21, infatti, i biancorossi fanno il loro esordio in questa prima fase tutta toscana ospitando al Pala Sammontana la Virtus Siena. "Iniziamo finalmente questo nuovo campionato dopo settimane di preparazione – attacca coach Luca Valentino – in questa prima fase c’è stata grande disponibilità del gruppo in campo e grande carico di lavoro atletico. Un lavoro fatto con l’obiettivo di cercare di instradare subito le idee e l’identità che vogliamo avere quest’anno in campo e soprattutto inserire i ragazzi giovani alla prima esperienza in una squadra senior. Siamo consci della pazienza che servirà vista l’inesperienza, ma sono convinto che cresceranno già all’interno della prima fase come hanno fatto i loro compagni nella passata stagione". Il tecnico passa poi a parlare dell’avversario.

"Troviamo una Virtus Siena che ha cambiato guida tecnica – prosegue – e creato un ottimo roster andando ad inserire Zocca, Gianoli, Braccagni e Joksimovic, giocatori di grandissimo talento offensivo. I nuovi sono affiancati dal nucleo già formato lo scorso anno che li ha visti praticamente sempre in cima alla classifica della prima fase. Insomma, iniziamo subito con un cliente non facile e ci teniamo a far bene per iniziare al meglio davanti ai nostri tifosi". Intanto la società ha presentato anche le nuove maglie con cui scenderanno in campo Use Computer Gross e Use Scotti. Quest’anno non sarà il leone, ma il drago a campeggiare sulle casacche bianche e rosse. Un motivo ispirato al calendario cinese. Quest’anno infatti è l’anno del Drago, simbolo di forza, coraggio, creatività e innovazione, il Drago è associato al potere, alla fortuna e al successo, incentiva ad essere inventivi, creativi e avventurosi, caratteristiche che ben si abbiano con la filosofia del mondo Use. Tornando al match di campionato la gara contro la Virtus Siena si potrà vedere anche in diretta Youtube sul canale ufficiale Usebasket.