Use, vittoria al cardiopalma. Giannone e Rosselli mattatori

Gazzada 82 Use Empoli 83

COELSANUS 7 LAGHI GAZZADA: Aliverti n.e., Cassinerio 20, Mina 5, Tannoia, Pesenato 23, Veronesi 7, Pisoni 2, Dell’Acqua 3, Dagri 6, Gaye n.e., Carnelli n.e., Lovato 16. All.: Bianchi.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 19, Marini n.e., Baccetti 7, Seoldi 7, Rosselli 16, De Leone 10, Mazzoni 3, Quartuccio, Tosti, Regini n.e., Maric 21. All.: Valentino.

Arbitri: Bavera di Desio e Molteni di Cantù.

Parziali: 29-29; 43-42; 64-58.

GAZZADA SCHIANNO – Terza vittoria in quattro gare di Play-in Gold per l’Use Computer Gross che in un finale al cardiopalma espugna anche il Pala Matteotti. Dopo un ottimo avvio, l’Use concede troppo in difesa: il primo quarto si chiude comunque in parità a 29. Si arriva all’intervallo lungo coi lombardi che comandano di uno (43-42). L’intervallo non interrompe il buon momento della squadra di casa, che continua a segnare con troppa facilità e all’ultimo riposo siamo 64-58. A cento secondi dalla sirena, poi, ecco il Giannone show: sei punti consecutivi e sorpasso a 53 secondi dal termine (80-82). Quando ne mancano 30 Gazzada pareggia, poi Rosselli trova il fallo che a 13 secondi dalla sirena lo porta in lunetta: mette un libero, tanto basta per l’82-83 finale. Neanche il tempo di festeggiare, però, che domenica alle 18 al Pala Sammontana di Empoli arriva il fanalino di coda Gulliver Derthona, sempre sconfitto in questa seconda fase.