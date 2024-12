Uunahotels sfida Dinamo Sassari: Priftis punta su difesa e gioco corale

Seconda trasferta di fila e secondo mezzogiorno consecutivo per la Uunahotels che, dopo il bliz a Napoli di domenica scorsa, tornerà in campo domani a mezzogiorno a Sassari per l’undicesima giornata di Serie A.

Così coach Dimitris Priftis ha presentato la sfida: "Considero la Dinamo Sassari una delle squadre più organizzate e disciplinate, soprattutto nella metà campo offensiva, dell’intera Serie A. Ha grande capacità di lettura delle situazioni e un livello molto alto di esecuzione. Inoltre, è in grado di riconoscere i punti deboli delle difese avversarie e punirle. Per questo motivo è fuori dubbio che le nostre possibilità di successo partono, come sempre d’altronde, dalla nostra mentalità difensiva e dalla capacità di giocare sia con concentrazione che energia. Penso però che sarà necessario anche migliorare ed innalzare il nostro livello di efficacia offensiva, passandoci di più la palla e cercando di giocare una pallacanestro che sia corale e consistente".

Baby. Nuova importante conferma tra i sostenitori biancorossi: il Gruppo Zatti, per il terzo anno consecutivo, ricoprirà il ruolo di co-sponsor del settore giovanile e main sponsor dell’Academy biancorossa.

Un rinnovo, festeggiato con un tris di vittorie. L’Under 19 si impone su Casalpusterlengo per 75-94 grazie a Imran Suljanovic che ha insaccato 35 punti con 9 bombe, vincendo la sfida tra fratelli con Omer (23), in prestito dal club biancorosso alla formazione di casa. L’Under 14 (Mambriani 28) espugna il parquet del Basket Jolly (Bendinelli 36, Terrero 30) per 94-99. Molto bene anche l’Under 13 (Rota 18) che supera Novellara (Malavasi 53) per 65-102.

Si chiude al quarto posto il torneo internazionale di Iscar per il baby biancorosso Andrea Rinaldini e l’Italia Under 16: nella finale di consolazione la truppa azzurra (Rinaldini 3) ha ceduto alla Spagna per 72-60.

Dopo le ottime prestazioni alla Ludec Cup, il baby dell’Under 15 Sebastiano San Pietro si è guadagnato un posto fra i magnifici 40 che si raduneranno al centro sportivo Novarello di Granozzo con Monticello dal 27 al 30 dicembre: quattro giorni di allenamenti con i quali i tecnici azzurri formeranno in seguito il gruppo dei dodici che vestirà la maglia azzurra dell’Under 15. Nel frattempo, si è svolta la festa di Natale del Settore Giovanile e dell’Academy (foto): festa e giochi con la gara delle schiacciate vinta dall’Under 19 Babacar Samb mentre la gara di tiro da 3 punti ha visto primeggiare l’Under 15 Alessandro Filini.