V nera e biancoblù al memorial Pederzini

Un torneo giovanile, a Cento (Ferrara), riservato agli under 14, in programma dal 28 al 30 marzo. Si tratta del primo memorial Emanuele Pederzini, un ragazzo cresciuto nella Benedetto 1964 Cento e poi nella Virtus, scomparso prematuramente nell’estate del 2021. E insieme con i padroni di casa, che organizzeranno la manifestazione, ci saranno anche Treviglio, Latina, Reggiana, Jolly Reggio Emilia e Vis 2008 Ferrara. E non mancheranno nemmeno le squadre under 14 di Virtus e Fortitudo. E saranno proprio i club delle Due Torri ad aprire il torneo: i bianconeri opposti alla Reggiana. Mentre ci sarà il Jolly Reggio Emilia per la compagine biancoblù.