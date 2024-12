Varese, altro capitombolo. Decisivo il solco scavato da Venezia nel secondo quarto

Disastro Varese. L’ennesimo. Venezia passeggia a Masnago, decisivo un secondo quarto da 27-12 dove gli uomini di Spahija scavano il solco. Sykes, all’esordio in biancorosso, c’è con 14 punti. Male Tyus, che segna 3 punti e ne incassa 28 dal diretto rivale Kabengele. È di 44-35 il dato a rimbalzo, decisivo. Brown, come annunciato da Mandole, è fuori squadra. Per Varese 4 punti in 9 partite.

PALLACANESTRO VARESE-REYER VENEZIA 77-86 (27-21, 12-27, 21-20, 17-18)

