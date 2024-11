Vaulet e masciarelli protagonisti delle due vittorie consecutive. Virtus, Galetti spinge: "Usiamo la testa»

Due vittorie consecutive, è la prima volta in stagione che la Virtus Imola ha questo score. I gialloneri dopo aver piegato Agrigento in trasferta si sono ripetuti con Ragusa. L’unica nota stonata è stato l’infortunio alla schiena di Francesco Magagnoli in campo poco meno di 2 minuti.

"Abbiamo avuto qualche problema di rotazione – commenta coach Galetti –, ma siamo sempre stati davanti. Ragusa è una squadra temibile".

La Virtus è scappata subito via nel primo quarto, la partita è stata più o meno in discesa: "Un vantaggio importante a inizio primo e fine quarto lo vorrebbero tutti, nel momento in cui non siamo stati capaci di dilatarlo la mia squadra è stata in grado di gestirlo. Ci sono stati dei frangenti più duri, con qualche immaturità, ma le cose positive sono state maggiori. Ragusa è arrivata sotto la doppia cifra di svantaggio solo una volta a -9, poi siamo sempre stati sopra i 10 punti facendo attenzione a non concedere troppo. La squadra ha portato a casa una bella vittoria".

E’ in un bel periodo di forma Santiago Vaulet, dopo i 29 di Agrigento ne ha imbucati 19 con Ragusa.

"Dopo una prima fase dove ha avvertito troppo pressione, ora sta facendo bene, si sono aperti spazi per Masciarelli. Nell’ultima partita Ambrosin è stato limitato dai falli, ma ha fatto il suo. Ricci ha assunto diverse dimensioni, collabora in attacco, difende, sa giocare di corsa ed essere utile a metà campo, tutto supportato da una forma fisica importante".

La Virtus è attesa da due trasferte consecutive: "Anche se il calendario è sfalsato nelle due fasi noi siamo stati sfortunati. Ho allenato sia a Fiorenzuola che Casale Monferrato, per queste due partite mi sarebbe piaciuto avere più tempo per prepararle. Ma in questi casi conta di più la testa".