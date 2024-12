Vela sfida Calcinaia, Pallacanestro Viareggio cerca riscatto in Serie C

Dopo il bellissimo successo di sabato scorso il Vela, per l’undicesima d’andata, è impegnato domani (ore 18,30) a Calcinaia dove dovrà vedersela con una delle due prime in classifica. Diciotto i punti di Calcinaia (una sola sconfitta a Lucca contro Libertas), diciotto i punti di Montemurlo anch’esso sconfitto solo una volta, ma in casa, proprio da Calcinaia. Per la formazione viareggina, quindi, una trasferta che più difficile non si può immaginare ma che non è detto non possa smentire il pronostico ovviamente a favore dei padroni di casa. L’ultima vittoria ha portato in tutto l’ambiente quell’ottimismo necessario a non dare niente per scontato in partenza per cui gli uomini di Bonuccelli partono senza escludere del tutto un miracolo. Preparazione particolare ed intensa da parte di tutti compreso Albizzi che, contro Sky Wallker, ha subito dimostrato che l’infortunio non ha lasciato conseguenze.

Serie C. A quattro turni dal giro di boa, la Pallacanestro Femminile Viareggio prova a invertire la rotta. Nell’8a giornata d’andata le viareggine, reduci da 5 sconfitte consecutive e con una sola vittoria fin qui in stagione, incrociano le armi con Capannori. Si gioca stasera alle Zappelli alle 20 (arbitro Giovannetti).

Seconda Divisione. Momento di difficoltà anche per il Versilia, reduce da due sconfitte di fila e con una sola vittoria all’attivo nelle ultime sette partite. Nella 9a giornata, i neroarancio sono attesi da uno scontro diretto: domani alle 18 alle Tommasi di Pietrasanta (arbitri Valfrè-Massai) arriva Piombino.