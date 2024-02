"Vela Viareggio cerca la rivincita contro Bellaria Cappuccini per continuare la scalata verso il sesto posto"

Vela Viareggio impegnato oggi a Pontedera contro Bellaria Cappuccini solitaria ultima in classifica. Un incontro che sembrerebbe quantomeno abbordabile ma il ricordo della brutta sconfitta casalinga all’andata rende tutto molto più difficile. In ogni caso gli uomini di Bonuccelli, dopo avere nettamente sconfitto il ben più forte Valdicornia, si sentono pronti per un altro successo. Almeno questo traspare dall’ambiente anche per la sete di “vendetta” sul deludente risultato di mesi fa che a quel tempo fece preoccupare non poco.

Non resta che attendere le 21,15 di stasera per assistere alla partita e capire se i ragazzi in campo sono davvero carichi come appare. La formazione è bene allenata e decisa a portarsi a casa due preziosissimi punti che permetterebbero di continuare a sperare in quel sesto posto che poco tempo fa sembrava irraggiungibile e che ora è invece lì a portata di mano.

e.d.s.