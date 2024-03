"Vela Viareggio in cerca della vittoria decisiva contro i Legends di Carrara"

Per il Vela è oggi in programma la penultima di campionato. Un fatto nuovissimo, mai accaduto nel giovedì prima di Pasqua. In piena Settimana Santa, come si usa chiamare, quando i più hanno il pensiero già rivolto alle vacanze. Per la formazione viareggina al momento il pensiero (e che pensiero) è invece tutto dedicato alla trasferta di stasera a Carrara contro i Legends; una partita che, per continuare a sperare nella salvezza, per i viareggini ha un solo risultato: la vittoria. Soprattutto perché, contrariamente a quanto si pensava, è stato accertato che il Vela in classifica non è affatto avanti ad Invictus per il doppio successo contro i livornesi. No, non è più così. In base ad un nuovo regolamento quasi del tutto incomprensibile, difficilissimo ed impossibile da spiegarsi, è la formazione labronica ad essere avanti e conseguentemente salva al momento. Una novità che ora rende obbligatorio vincere nella città apuana. Oltre che sperare in una sconfitta di Invictus stasera impegnato a Donoratico e, a quanto si dice, con cinque titolari squalificati. Vedremo. L’importante è cercar di tornare vincitori, cosa possibile visto che, dopo il successo conquistato dal Vela all’andata, l’avversario non è da considerarsi imbattibile. Si gioca nella palestra delle Dogali con la partita che inizierà alle 21. Inutile aggiungere che i giocatori di Bonuccelli e Della Longa faranno di tutto per farcela.

Eraldo Di Simo