Vela Viareggio trionfa contro CMC Carrara: vittoria di cinque punti

cmc carrara

59

vela viareggio

64

CMC CARRARA: Orsini 12, Suriano 5, Sessa 12, Campi 18, Mancini, Toppetti, Malcontenti, Cucurnia, De Angeli 2, Nannetti, Angiolas, Tealdi 10. All. Bertieri.

VELA VIAREGGIO: Albizzi 10, Ghiselli, Mori 1, Bertuccelli 13, Lopes Siera 17, Bo 11, Nieri, Spinelli 10, Spilotro, Biagiotti, Giannecchini, Romani 2. All. Bonuccelli N.

Arbitri: Marini di Pisa e Galeotti di Vicchio.

Note: parziali 13-14; 28-32; 41-46; 59-64.

CARRARA –Dalla città apuana il Vela si porta a casa due preziosissimi punti dopo una partita ben giocata e ben amministrata salvo qualche momento di inevitabile timore. La formazione viareggina è subito partita bene ed ha, più o meno, controllato tutto l’incontro con una certa sicurezza. Quasi sempre avanti anche se non con un punteggio che potesse dare la certezza di farcela. Soltanto al ritorno in campo dopo il riposo una breve illusione di avercela già fatta quando gli uomini di Bonuccelli dopo qualche minuto si portano a +16 sul 29-45. La partita comunque continua ad essere accesa con i padroni di casa intenzionati a non mollare specialmente all’inizio dell’ultima frazione quando in novanta secondi con un 7-0 ribaltano la situazione portandosi sul 48-46. Per gli ospiti vero e proprio momento di paura ma fortunatamente Bo è in grande giornata ai tiri liberi, Lopes Siera ancora in gran forma nel realizzare e Spinelli nel mettere a segno la tripla del 50- 54. La lotta ovviamente è ancora in corso ma sempre con una sia pur piccola prevalenza viareggina e, con un Bertuccelli anch’egli preciso nel realizzare, arriva la fine che vede il Vela ancora avanti di cinque lunghezze. Un successo ben meritato che porta molto più di una speranza di salvezza.

Eraldo Di Simo