Venerdì 26 gennaio al PalaBigi. Una serata speciale a fine benefico in nome di Kobe Bryant

Una serata speciale con un fine benefico e con tanti ospiti che onoreranno la memoria di Kobe Bryant venerdì 26 gennaio al PalaBigi, in occasione del quarto anniversario della sua scomparsa. A partire dalle 20,30 gli ospiti tra cui il giornalista Francesco Costa de ‘Il Post’ rivivranno le tappe fondamentali della carriera del campione che nella nostra città ha vissuto gli anni dell’adolescenza. Il ricavato (25 euro il prezzo del biglietto sulla piattaforma Vivaticket, in vendita da oggi) sarà destinato alla Croce Verde per l’acquisto di un’ambulanza. Si potrà acquistare il proprio tagliando anche nella biglietteria del PalaBigi direttamente prima dell’evento, fino ad esaurimento.