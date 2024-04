Venerdì l’anticipo televisivo: scatta la prevendita. Cantù, ecco i biglietti

Ultimo impegno casalingo della fase a orologio per la Pallacanestro 2.015, impegnata nell’anticipo del venerdì sera (palla a due alle ore 20.45; prevista la diretta su RaiSport) contro Cantù. Una gustosa sfida tra big della categoria, per la quale è già stata attivata la prevendita dei tagliandi di accesso. Biglietti che possono essere acquistati online, sul sito web di Vivaticket e sulla rinnovata app del club (nella sezione ‘Biglietteria’), oppure presso tutte le rivendite autorizzate e presso la sede della società (fino a venerdì 8.30-12.30). Nella giornata di venerdì, la biglietteria dell’Unieuro Arena non sarà aperta come consuetudine la mattina, ma soltanto dalle ore 19.45, un’ora prima della palla a due.

Torna puntuale anche la speciale iniziativa del Carlino, riservata ai lettori e tifosi biancorossi, che mette in palio cinque biglietti gratuiti per assistere alla sfida contro Cantù dal settore parterre. Attenzione perché, non giocando nel weekend, cambia il giorno dell’iniziativa: per aggiudicarsi uno dei tagliandi gratuiti, occorrerà chiamare la nostra redazione (al numero 0543.453201) alle ore 13 in punto di giovedì. I cinque più veloci e fortunati a prendere la linea si aggiudicheranno i biglietti disponibili.