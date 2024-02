Veni, il gruppo oltre gli ostacoli . Manni: "Noi sempre con il sorriso"

Di tempra ferrea è la squadra che si sporge nel momento del bisogno e se la si considera dalla prospettiva della Veni, il club di San Pietro in Casale entrato nel suo settantesimo anno di storia, questo adagio suona a festa. Gli arancionero di coach Gabriele Castriota infatti, rimossi dal palasport di via Massumatico a seguito di una comunicazione del Comune, che a settembre ha ordinato la sospensione dell’utilizzo di tutti gli impianti sportivi a causa di un disavanzo nelle casse municipali da 3,6 milioni di euro nel bilancio 2022, hanno risposto con l’attuale quinto posto nel girone A di Divisione Regionale 1. E come, racconta il gm Michele Manni, sempre col sorriso.

Manni, ci racconta gli ultimi mesi?

"Ad agosto siamo ripartiti con l’idea di dare continuità al progetto tramite la conferma di 4 giocatori e l’individuazione di elementi compatibili con gli altri. Dopo due settimane ci hanno comunicato la sospensione dell’utilizzo di tutti gli impianti comunali a causa di una situazione economica che nessuno conosceva. E con la promessa del ripristino nel più breve tempo possibile. Mi chiedo come sia stato possibile arrivarci".

E nel frattempo dove vi siete sistemati?

"Allenamenti in 8 palestre diverse e partite in casa nell’impianto di Mascarino Venezzano, dove nella prima metà del campionato ci potevamo allenare solo un giorno alla settimana: ci siamo incastrati fra le tante società, con le quali mi scuso per il disagio".

Vi sono state comunicate delle tempistiche?

"Per come ce l’avevano spiegata sembrava un disagio da sbloccare a fine novembre. Ci siamo detti di tener botta due mesi, ma così non è stato. Un giocatore che non aveva la patente (Cavazzoni, ora a Molinella in serie C ndr) ha riconsegnato la borsa perché non poteva più venire in treno".

Quali sono le prospettive?

"È stato approvato il piano di riequilibrio finanziario e hanno deliberato le prime direttive per le attività extrascolastiche. Il 6 febbraio ci è stata messa a disposizione la palestra di via Conta, presso la quale abbiamo un solo spazio settimanale, mentre un assordante silenzio ha fatto seguito a una più o meno lunga serie di rinvii in merito all’eventuale riapertura dell’impianto di via Massumatico".

La squadra come sta reagendo?

"La mia fortuna è che il gruppo è super, ci troviamo tutti molto bene ed è una squadra che onora tutti gli impegni, anche l’appuntamento delle paste settimanali. Scherzi a parte, si affronta tutto col sorriso: purtroppo tanti infortuni ci stanno azzoppando".

Eppure viaggiate al quinto posto, a -4 dal podio e a -6 dalla vetta.

"Infatti siamo entusiasti del percorso. Il livello si è alzato e si va avanti a miniserie di vittorie e sconfitte: gli equilibri sono labili e noi non abbiamo nessun obiettivo esplicito. Prima ci salviamo, poi vediamo".