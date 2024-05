Versilia Basket trionfa contro Follonica: successo nel girone playoff al PalaTommasi

Si è chiuso con un bel successo il girone playoff del Versilia Basket, che di fronte al proprio pubblico al PalaTommasi ha disputato una grande partita contro la corazzata Follonica, testa di serie dei playoff – proprio come il Versilia, ma proveniente da un altro girone – e meritatamente vincitrice del girone (con largo anticipo). Nella 6ª e ultima giornata, i neroarancio si sono imposti 65-55 interrompendo il percorso netto di Follonica, che veniva da un filotto di cinque vittorie consecutive nei playoff. Una bella soddisfazione per i pietrasantini, che invece in questa seconda fase hanno incontrato maggiori difficoltà rispetto a una regular season ampiamente dominata.

Classifica: Follonica 16, Polisportiva Chimenti 12, Versilia 10, Arcidosso 10, Calcinaia 8, Fucecchio 4.

In serie C femminile, i playoff si sono conclusi a fine aprile.

Classifica: Valdarno 16, Prato 14, Pallacanestro Femminile Viareggio 12, Porcari 6.