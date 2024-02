Verso il match chiave. Tessitore: "Virtus, domenica serve la vittoria con Roseto»

"Non ci resta che vincere". È quanto dice Mario Tessitore, diesse della Virtus Civitanova, dopo la sconfitta (65-43) a Teramo in vista del match di domenica contro Roseto. "In caso di successo – riflette – potremo stare un po’ più tranquilli nella fase playout portandoci in dote 8 punti, altrimenti partiremmo con un punteggio più basso". Già si conoscono le ultime quattro formazioni del girone F contro cui si dovrà lottare: L’Aquila, Isernia, Grottaferrata e Mondragone. È stata fallita la prima finale a Teramo. "L’approccio – ricorda Tessitore – non è stato quello necessario e abbiamo fatto registrare percentuali basse al tiro, la gara si era già decisa nei primi due quarti". Ma oramai quella è acqua passata, adesso c’è da pensare esclusivamente a domenica quando la Virtus riceverà Roseto in una partita in cui gli abruzzesi cercano punti playoff. "Abbiamo il vantaggio di giocare in casa, loro potranno contare sull’incitamento dei sostenitori perché stanno organizzando dei pullman. Sarà un match in cui è indispensabile avere sangue freddo, rimanere concentrati dall’inizio alla fine, ritengo che possa decidersi più a livello mentale che tecnico". Sarà una settimana importante per la Virtus con i giocatori che dovranno viverla con concentrazione ma anche con leggerezza per non aumentare la pressione.