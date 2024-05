Video di Chiellini per i ragazzini di Altopascio

Oggi alle 15.45, al palasport di Montemurlo, finale toscana di "conference" per l’Under 13 maschile del Nuovo Basket Altopascio (NBA) contro Reggello. Domenica 19, ore 11, palasport di Fucecchio, finale toscana di ""conference anche per l’Under 13 femminile, avversario la Sestese.

In una stagione poco fortunata per la prima squadra, arrivano soddisfazioni dal settore giovanile rosablu. Due finali, con una spinta motivazionale niente male.

Ma non succede a tutti di sentirsi incitare da Giorgio Chiellini. Figuriamoci la sorpresa per tutto il Nuovo Basket Altopascio in primis e per i ragazzini dell’Under 13 vedere il video, che è disponibile sulla pagina facebook della società. Nella passata stagione ci fu anche Del Piero a fare un grosso "in bocca al lupo" ai bambini altopascesi. L’ex difensore azzurro, toscano tra l’altro, che oltre alla tecnica ha sempre esibito una grinta eccezionale, non ha voluto far mancare la sua voce nemmeno in questa fase.

Come breve discorso motivazionale punta proprio su questo. "Volevo fare un grande in bocca al lupo – ha detto l’ex azzurro – ai ragazzi della NBA Altopascio per le finali regionali, mi raccomando, dai, fino alla fine. Come sapete fare". Il video è disponibile sulla pagina facebook del Nuovo Basket Altopascio. Ma, come avrebbe detto Lubrano, la domanda sorge spontanea. Va bene che sono uomini e campioni di sport, ma come conoscono il basket giovanile altopascese? E qui scatta la seconda parte della storia.

Il padre di uno dei ragazzini della formazione Under 13, per lavoro, è stato negli Stati Uniti. Tifoso della Madama bianconera, ha fondato lo "Juventus club Beverly Hills", a Hollywood. Così ha conosciuto e fatto amicizia con Chiellini che ha chiuso la carriera nei Los Angeles Galaxy; mentre Del Piero, nella città degli angeli è di casa: ha una villa là ed è appassionato di pallacanestro. Spesso, infatti, lo si vede alle gare dei Lakers.

Chiellini, saputo dell’ultimo atto che attende i ragazzini rosablu, ha registrato il video che, postato sui social del club altopascese, è diventato virale. Adesso rimane solo la finale e, magari, se andrà bene, Chiellini verrà informato.

La formazione di coach Stefanini ha compiuto una vera impresa in semifinale, dove ha ribaltato il meno 6 dell’andata con Mens Sana Siena, uno squadrone, vincendo di 13 al ritorno (60-47) e si è guadagnata la finale. Brave anche le ragazzine che, alla fine, l’hanno conquistata superando Florence Firenze.

Massimo Stefanini