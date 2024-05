Vigarano guarda avanti. Gavioli: "Iscrizione e futuro. Sto già programmando"

Vigarano, un altro miracolo. Dopo la salvezza ottenuta un anno fa contro Cagliari, le estensi hanno fatto il bis contro Torino, centrando per il secondo campionato di fila la permanenza in Serie A2 tramite i playout. Tante le fatiche provate durante quest’ultima stagione, tra una classifica pericolante, addii e cambi di guida tecnica, poi un coup de theatre all’ultima curva, a rendere tutto ancora più bello e gustoso, per la gioia del presidente Marco Gavioli (nella foto), un’altra volta artefice di un’impresa da incorniciare. "Ce l’abbiamo fatta, siamo finalmente arrivati in fondo – commenta il numero uno biancorosso –. L’annata non è andata come mi aspettavo, anche per alcune problematiche capitate nel corso della stagione. A dicembre infatti mi sono trovato a dover prendere delle drastiche decisioni, che alla fine si sono rivelate decisive. Ai playout, siamo partiti col fattore campo a sfavore, ma nonostante ciò abbiamo ribaltato la serie. Voglio davvero fare i complimenti a tutti, staff tecnico, giocatrici e mi ci metto anch’io: bravi, con la B maiuscola. Tra i ringraziamenti c’è anche Andrea Castelli: è lui che ha chiesto di dimettersi per motivi personali e io, pur preoccupato per il futuro della squadra, le ho accettate. Così, ho deciso di riportare la coppia di allenatori della salvezza dell’anno scorso, Grilli-Mancinelli, che anche questa volta hanno fatto un super lavoro". Tra la soddisfazione della salvezza e la programmazione dell’annata 24/25, le sensazioni sono positive. "Entro un mese vorrei aver già definito tutto, per poi completare l’iscrizione della squadra a giugno. Il rischio di non iscriverci, ad oggi, non c’è. Stiamo già programmando il futuro e squadra che vince sarebbe bello non cambiarla, anche se non sarà facile".

Giovanni Poggi