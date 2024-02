Vigarano guarda verso est. Ecco l’ungherese Gorjanacz

Pallacanestro Vigarano è lieta di comunicare di aver firmato Agnes Gorjanacz fino alla chiusura della stagione sportiva 2023/2024. Ungherese di Baja, classe 1994, ala di 183 centimetri, Agnes ha iniziato la stagione 2021/2022 con la squadra ungherese del Cegledi (in cui ha giocato per tre stagioni). In 24 partite ha segnato 4,9 punti di media con 4,5 rimbalzi e 1,6 assist. Ha disputato la seconda parte della stagione in Belgio con lo Spirou Ladies Charleroi (10,2 punti di media, 4,5 rimbalzi, 2,7 assist) e ha giocato anche in Eurocup, segnando 5,8 punti di media, con 2 rimbalzi e 2,8 assist. Nel suo palmares la presenza con l’Ungheria medaglia di argento al Campionato Europeo U20 a Sofia nel 2014. Inoltre ha giocato per altre squadre ungheresi come ZTE Noi labda Klub, Miskolc, PINKK-Pecsi e NKA Universitas PEAC Pecs. Nell’agosto 2022 firma a Vicenza, ma in un torneo pre season si infortuna al ginocchio sinistro. Ora l’approdo a Vigarano, dove si sta allenando da alcuni giorni.

SERIE D: LA 4 TORRI.

Secondo appuntamento casalingo consecutivo per la Despar 4 Torri, che dopo aver liquidato con un secco +30 l’International Imola si prepara all’ennesimo scontro diretto di questo primo scorcio di 2024.

Nella quarta giornata di ritorno i granata di coach Villani accoglieranno al Pala 4T i Villanova

Tigers di Villa Verucchio, che li inseguono a sole due lunghezze di distanza. Non si può parlare di scontro decisivo, vista la lunghezza del campionato, ma sicuramente è una partita di peso specifico notevole per il quarto posto in classifica.

All’andata, come a Imola, la Despar sprecò tutto malamente nel finale, e i Tigers nell’ultimo quarto rimontarono la doppia cifra di distacco per poi imporsi 65-64: si infranse sul ferro il tiro della vittoria allo scadere di Bianchi. La 4 Torri arriva a questa partita con tanta voglia di rivalsa, dunque, e con altre consapevolezze e certezze, quelle di un gruppo compatto e della squadra più in forma del momento in campionato. Appuntamento sabato con palla a due alle 18.30 al Pala 4T.