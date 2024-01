Vigarano, pronto riscatto. La Giara riceve Treviso

La Giara Vigarano ritorna davanti al proprio pubblico, ospitando oggi pomeriggio (palla a due alle ore 18.30) la Martina Treviso del coach Matassini, compagine nella quale militano le ex di turno Perini e Vespignani. Dopo il ko a Udine, Vigarano ha recuperato tutte le giocatrici colpite da malanni di stagione (Gordon soprattutto) e oggi è attesa al completo, desiderosa di giocare una gara gagliarda contro una squadra, quella trevigiana, attestata al sesto posto della graduatoria e che punta forte, oltre alle già citate Vespignani e Perini, pure sull’esterna australiana D’Angelo, autrice di 28 punti nel successo casalingo contro Vicenza, e sulla totem polacca Pobozy, capace, di media, di realizzare 15 punti, arpionando 8,5 rimbalzi in 26’ a gara. La Giara deve appoggiarsi sul maggior numero di giocatrici possibili, avendo da tutte un contributo sopra le righe, così da centrare due punti che risulterebbero fondamentali in ottica salvezza. "Abbiamo recuperato tutte le giocatrici – dice coach Castelli –, contro Treviso proveremo a giocare una buona gara, contro una compagine molto tattica, che noi soffriremo sicuramente, soprattutto il loro tasso di esperienza. Attenzione massima a Vespignani, Perini e Pobozy. Dal canto nostro abbiamo provato a cambiare qualcosa, per essere meno prevedibili in attacco, non subendo sempre il fatto di avere due terminali offensivi. Bisognerà farci valere in difesa, cercando di dividere i punti fra più giocatrici".