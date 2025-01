Vigarano regge un quarto, poi si arrende a Treviso

Un buon primo quarto non è bastato alla Pallacanestro Vigarano, ancora priva di Visone, per espugnare il difficile parquet della Martina Treviso che, dopo aver allungato già in avvio della seconda frazione, resta sempre avanti nel punteggio, chiudendo il match sul 69-53. L’avvio della gara è caratterizzato dai ritmi alti e dal migliore start della Martina (11-7 al 5’ firmato Peresson), prima che capitan Valensin, poi soprattutto Nikolova scaldino la mano al tiro da fuori: al 9’ è 17-21, 11 punti di Nikolova, con 3/3 da tre punti, dicono che Vigarano c’è, prima del break delle padrone di casa in avvio della seconda frazione che portano Treviso sul 29-21 (controbreak di 10-0 in 3’).

Nei secondi 10’ le biancorosse realizzano solamente 8 punti, contro i 18 della Martina, che chiude avanti 37-29 i primi 20’. Vigarano cerca di restare attaccata alle trevigiane, ma il match si spacca in avvio della terza frazione, Aijanen prima, Peresson e Stawicka poi, cacciano Vigarano sotto 49-35 al 27’, poi Aghilarre e Peresson danno alla Martina il massimo vantaggio, sul +18, al 28’: 53-35.

Armillotta riporta sul -12 Vigarano (55-43 al 31’), Stawicka e Vespignani non ci stanno (60-43 al 34’), Grassia, dopo che ci avevano provato pure Zietara, Valensin e Tintori, è fra le ultime a mollare, ma non basta e Treviso porta a casa con merito il successo.